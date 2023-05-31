Erdoğan lehine tezahürat yapan çocuğa ekmek satmadığı iddia edilen fırıncı tutuklandı

İstanbul Sultangazi’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle bir çocuğa ekmek satmadığı ve çocuğun yakınlarını da "bıçakla tehdit ettiği" iddia edilerek dün gözaltına alınan fırın sahibi tutuklandı.

ANKA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Mayıs günü Sultangazi ilçesinde işlettiği fırından ekmek almak isteyen çocuğa, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yapmasını gerekçe göstererek ekmek satmadığı ve durumu sormak için gelen çocuğun yakınlarına da bıçak gösterip tehdit ettiği iddia edilen fırın sahibi şüpheli K.Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'bıçakla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan K.Y. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.