AKP'li belediye başkanından akıl almaz konuşma: 'İçimizdeki hainlerin hem gözüne hem de..'

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin yapıldığı 28 Mayıs gecesi Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığının netleşmesinin ardından AKP’li Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler’in seçim gecesi yaptığı konuşma tepkilere neden oldu.

Seçimin sonuçlanmasının ardından AKP’lilere yaptığı akıl almaz konuşmada Güler, “Bu akşam, 52.08 bizi istemeyen Amerika’nın, emperyal güçlerin içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah" ifadelerini kullandı.

Güler’in sözleri konuşmayı dinleyen AKP’liler tarafından alkışlandı. AKP Kütahya Milletvekili Mehmet Demir’in de Güler’in ifadelerini gülerek dinlediği görüldü.