Erdoğan: Küresel enflasyon dünyayı tehdit eden bir durum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York’ta, 13. Concordia Yıllık Zirvesi’ne katılarak konuşma yaptı.

Yüksek enflasyona ilişkin soru üzerine Erdoğan "Küresel enflasyon tüm dünyayı tehdit ettiği durum. Biz de enflasyonun şu anda bedelini ödedik ödüyoruz. Ekonomi ekibimiz bu konularda yoğun gayretin içerisinde. Başarılı bir süreci yönetiyorlar" dedi.

'Yılın sonu, bilemediniz yılın başında'

Erdoğan "Bu süreçte inanıyorum ki yıl sonu, bilemediniz yılın başında bunu başaracağız, buradan da olumlu neticeleri alacağız. Bununla birlikte 2024'e farklı bir şekilde gireceğiz" ifadelerini kullandı.

'Ülkemizde muhalefet partilerinin mültecilere bakışı çok acımasız'

Erdoğan mültecilere ilişkin ise "Mülteciler konusunda bazı ülkelerin bakışı olumlu. Türkiye olarak bizim de mültecilere bakışımız çok farklı. Ülkemizde ana muhalefet partilerinin mültecilere bakışı çok acımasız. Seçim dönemi 'Sınır dışı edeceğiz' tehdidi savurdular. Biz ev sahipliğimizi nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 5 milyona yakın mülteciye ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. 600 bin Suriyeli gönüllü olarak döndü. Gönüllü olarak dönmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

'Yeni anayasa için çağrı yapmaya devam edeceğim'

Erdoğan "Parlamentoda gücümüz anayasayı değiştirmeye muktedir değil. Grubu olanlar çağrımıza olumlu cevap verecek olursa beraber anayasayı değiştirmeyi başarırız. Çağrımı yaptım, yapıyorum, yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

'Putin'e 1 milyon ton yetmez dedim'

Tahıl koridoruna ilişkin konuşan Erdoğan "Afrika ülkelerine çok daha fazla tahıl gönderilmeli. Sayın Putin ile bir görüşmemiz oldu. '1 milyon ton yetmez, artırmanızı rica ediyorum' dedim. Telefon diplomasisi ile süreci işletmeyi, 'Rusya olarak üzerimize düşen görevi yerine getirelim' dediler. Tahıl koridoruna hızla dönülmeli" dedi.

'ABD'den yatırımları artırmasını bekliyoruz'

ABD ile Türkiye'nin "çok boyutlu ilişkileri" olduğunu söyleyen Erdoğan "Türkiye'deki ABD firmaların yatırımı 14,5 milyar dolar. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artması bizim beklentimizdir. İkili ticaretimiz 32 milyar doları aşmış vaziyette" ifadelerini kullandı.

'NATO'da aldığımız görevleri yerine getiriyoruz'

NATO ile ilgili ise Erdoğan "NATO'nun en eski üye ülkelerinden bir tanesiyiz. Yeni değiliz. İlk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan şu ana kadar taviz vermedik. Gücümüz NATO ülkeleri arasında da takdir görüyor. Biz aldığımız görevleri yerine getiren bir ülkeyiz. Bundan sonra da aynı şekilde görevi ifa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.