Erdoğan: Kritik bir tercihin arifesindeyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları İftar Buluşması"nda konuştu.

Deprem bölgelerine ilişkin konuşan Erdoğan "Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır" dedi.

Erdoğan "Milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik hasletlerinin ne kadar güçlü olduğunu son deprem felaketinde bir kez daha gördük" diye konuştu.

14 Mayıs'taki seçimlere işaret ettiği konuşmasında Erdoğan "Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz ülkemizin ve milletimizin önümüzdeki asrına dair hayallerimiz, vizyonlarımız, hedeflerimiz için kritik bir tercihin arifesindeyiz. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin, bu defa da desteğiyle yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.