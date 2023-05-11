Erdoğan, Kızılay'ın çadır satışı hakkında konuştu: 'Beni de ciddi manada üzmüştür'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırları para karşılığı satmasıyla gündeme gelen Kızılay hakkında açıklamada bulundu.

Erdoğan, Ankara'daki Millet Kütüphanesi'nde katıldığı etkinlikte soruları yanıtladı.

Erdoğan, Kızılay'ın çadır satışına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle de bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak sıkıntısının olmaması gerekir."