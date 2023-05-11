Bakan Koca’dan Kızılay Başkanı Kınık’a istifa çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yıllarda yolsuzluk ve israf skandallarıyla gündemden düşmeyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısında bulundu.

Dün Üsküdar'da gençlerle buluşan ve açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca'ya, Kızılay'ın kan satmasına yönelik tepkiler hatırlatılarak bu konu hakkında ne düşündüğü sorusu yöneltildi.

Sözcü'nün haberine göre, Bakan Koca “Kızılay hizmet ediyor. Eyvallah. Bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan fedakar, cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Ve memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç. Ama bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu” diye konuştu.

Böylece, deprem sonrasında Kızılay’ın çadır ve kan satmasıyla ilgili büyük tepki çeken Kerem Kınık’ı istifaya davet edenler arasına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a istifa çağrısında bulunmuştu. Yıldırım, ”Kurumu daha fazla yıpratmadan kenara çekilmesi uygun olur" demişti.