Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye sandık başına gitti. Veriler, seçim yayın yasağının kalkmasıyla birlikte açıklanmaya başladı.
O sırada ise, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna gitti
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye sandık başına gitti. Veriler, seçim yayın yasağının kalkmasıyla birlikte açıklanmaya başladı.
O sırada ise, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti.