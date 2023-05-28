Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna gitti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye sandık başına gitti. Veriler, seçim yayın yasağının kalkmasıyla birlikte açıklanmaya başladı.

O sırada ise, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti.

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Türkiye seçimlerin ikinci turu için sandık başına gitti: Oy verme işlemi sona erdi