Erdoğan: Kimse bizim savunma sistemleri noktasında ne alacağımıza müdahale edemez

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu Görüşmeleri için gittiği New York'ta CBS televizyonu ile yaptığı söyleşi 2. kısmı yayınlandı.

Ntv'nin haberine göre, Erdoğan Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alınmasını eleştiren ülkelere "Kimse bizim savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz. Türkiye kendi savunma noktasındaki bütün kararlılığını ortaya koyacaktır. Bu kararlara da kimse müdahale edemez" dedi. Erdoğan, "Türkiye daha fazla S-400 sistemi satın alacak mı?" sorusuna da “evet” yanıtını verdi.

Habere göre kanal, Erdoğan'ın bu sözlerini "Türkiye Cumhurbaşkanı ABD için potansiyel riske rağmen Rus füze savunma sistemini edinme konusunda meydan okuyor" ifadeleriyle paylaştı.

'Benim şu anda bu 5 tane uçağım niye verilmiyor'

Erdoğan söyleşide S-400 alımına tepki gösteren ABD'yi F-35'leri teslim etmemesi nedeniyle eleştirerek, "Başkan Biden'a gerekenlerin hepsini söyledim. Biz F-35 uçaklarını aldık ve bir milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Fakat bizim ödeme yaptığımız uçaklarımızı Amerika bize teslim etmedi. Maalesef yine aynı şekilde bize Patriot vermedi. Benim şu anda bu 5 tane uçağım niye verilmiyor. Bu parayı ben ödedim" dedi.

Muhabirin, S-400 alımı nedeniyle F-35'lerin teslim edilmediğini söylemesi üzerine Erdoğan "kimse buna karışamaz" dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin güvenlik riskini kim paylaşacak. Türkiye kendi güvenlik riskini kendisi temin edemezse acaba birilerinin eline avucuna mı bakacak. Sen bana Patriot vermeyeceksin, benim hangi ülkeden hangi savunma sistemini aldığıma da müdahale edeceksin. Böyle bir şey olamaz. Hava kuvvetleri noktasında da Amerika'nın F-16'ların devamını sürdüreceğine dair elimde benim bir garanti var mı? Böyle bir garanti de olmayacağına göre belki o zaman biz çok daha farklı adımları da atmak zorunda kalacağız" diye konuştu.