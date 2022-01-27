Erdoğan 'katili yakalandı' dedi, Şengül Hablemitoğlu'ndan açıklama geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı NTV canlı yayınında Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın MİT tarafından Ukrayna’da yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Erdoğan, "MİT katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da buldu. Bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası Şengül Hablemitoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz. O yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz” dedi.