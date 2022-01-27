Seyhan Soylu: Kenan Evren nü resmimi çizdi

Flash TV’ de yayınlanan 'Al Sana Haber' adlı programda Seyhan Soylu'dan ilginç bir iddia geldi.

Geçmişte pek çok sosyal yardım projesinde yer aldığını ve hatta bir proje için nü poz verdiğini söyleyen Soylu, bir kişi için daha nü poz verdiğini söyledi. Soylu, “Zamanında Bülent Ersoy’a sahne yasağı getiren Kenan Evren Paşa, Seyhan Soylu’ nun nü resmimi çizdi" ifadesini kullandı.

Seyhan Soylu, “Şunu ekleyeyim. O gün o yemekte Ahu Tuğba’yı dudaklarından öpen Kenan Evren dedi ki; 'Benim içime sinmedi. Yazık ettik o çocuğa.' Çocuk derken Bülent Ersoy’u kastederek söyledi. Bu kadar değerli bir sanatçıya yazık ettik. 'Nevzat Ayaz’ın Bülent Ersoy ile ilgili verdiği kararda yatacak yeri yok dedi'" ifadesini kullandı.