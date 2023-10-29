Erdoğan kararını sosyal medyadan duyurdu: Yarın okullar tatil

Cumhuriyet'in 100. Yıl kutlamalarını Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Erdoğan 30 Ekim'e 2 saatten kısa bir süre kala alınan bu kararın gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Erdoğan sosyal medya mesajından şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."