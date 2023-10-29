Erdoğan kararını sosyal medyadan duyurdu: Yarın okullar tatil

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseleri tatil etme kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet'in 100. Yıl kutlamalarını Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Erdoğan 30 Ekim'e 2 saatten kısa bir süre kala alınan bu kararın gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Erdoğan sosyal medya mesajından şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

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