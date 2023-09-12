Erdoğan 'Kaldıracağız' demişti: Bakan 'Mülakatları, mülakat gibi yapacağız' dedi

Seçim öncesinde, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülakatın kaldırılacağı vaadinde bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı programda öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini, öğretmen alımlarında yapılacak mülakatın kemara kayıdı altına alınacağını söyledi.

"Biz bu yıl öğretmenlerin istihdamı ile ilgili süreçte düzgün bir mülakat prosesine dönüştüreceğimiz için biraz izin zaman alacak" diyen Tekin, Erdoğan'ın seçim beyannamesinde mülakatın kaldırılacağının yer aldığının hatırlatılması üzerine "Tam olarak öyle değil. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de mülakatları, mülakat gibi yapmaya karar verdik" dedi.

Tekin konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Şuan üzerinde çalışıyoruz ama şöyle bir projeksiyonumuz var. Öğretmenler, 3 kişiden oluşan bir jurinin karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak. Bu mülakatta kendisine sorulan konuyla ilgili konuşması ve anlatması istenecek. Ayrıca bu 45 dakikalık süre içeriğinde öğretmen adayı yazılı bir beyan da verecek. Tüm bu süreç kamera ile kayıt altına alınacak. Bu sayede hem torpil iddialarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz hem de adayların üniversitede öğrendiklerini ne kadar özümsediklerini ölçmek istiyoruz."