Mülakat sınavında doktoralı adayı, lisans mezunu kurul üyesi elemiş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakat sınavında doktoralı ve lisans üstü diplomaya sahip adayların girdiği sınav için oluşturulan mülakat kurulunda yönetmeliğe aykırı şekilde, lisans üstü diploması bulunmayan yetkililer yer aldı.

T24'te yer alan habere göre sınavda elenenler şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na dava açmaya hazırlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz yıl aralarında müdür, müdür yardımcısı ve şef kadrolarının da bulunduğu toplam bin 200 kadro için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmıştı.

Binlerce personelin başvuru yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği için yazılı sınav 24 Eylül 2022'de yapılmış, sözlü mülakat sonuçları da Mayıs ayı başında açıklanması gerekirken seçim sonrasına bırakılarak 29 Mayıs’a ertelenmişti. Sonuçların açıklanmasıyla da yazılı sınavda 80 ve üstü puan alan onlarca adayın düşük mülakat puanlarıyla elendiği ortaya çıkmıştı.

'Sınav kurulu üyeleri sınava girecek personelden daha düşük seviyede olamaz'

Sınavla ilgili kamuoyunda tepkiler sürerken, mülakatı yapan sınav kurulunun da, "sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, yüksek lisans ve doktora öğrenim durumu ve ibraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar" maddesinin yer aldığı yönetmeliğe aykırı oluşturulduğu ortaya çıktı.

Kurulda yer alan isimlerden sadece Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hüseyin Akbulut’un yüksek lisans diplomasının bulunmadığı öğrenildi. Elmas Esra Ceceli’nin de özgeçmişinde Avustralya Melbourne'de RMIT Royal Melbourne Institute of Technology'den İletişim dalından lisans üstü diploması aldığı belirtilmesine karşın, diplomasının Türkiye’de denkliği bulunmuyor.

Ceceli’nin özlük dosyasında da lisans diplomasının bulunmadığı Genel Müdür Vekilliğine atanmadan da beş yıllık kamu görevi şartını yerine getirmeden daire başkanı olarak atandığı öğrenildi. Mülakatla mağdur edildiklerini öne süren adaylar, bakanlığa itirazlarını yaparken, itirazlarına ret gelmesi halinde iddialarını yargıya taşımaya hazırlanıyor.