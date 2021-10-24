Erdoğan: Kadınları müstakil girişimci haline getiren her adımı destekledim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Eskişehir ziyaretinde katıldığı "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının görüntüleri Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı.

Erdoğan programda yaptığı konuşmada kadınları "sadece aile işletmesinin bir unsuru olmaktan çıkarıp müstakil girişimci haline getiren her adımı desteklediğini" söyledi. Erdoğan "her kesimden kadının" potansiyelini hayata geçirmesini sağlayacak altyapıyı kendilerinin kurduğunu iddia etti, "Bazı sapkın beyinler, kadınların hayatın diğer alanlarındaki yerleri ile aile içindeki yerini birbirinin alternatifi görebilir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bunu iddialı bir şekilde ifade ediyorum, her kesimden kadınımızın potansiyelini kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık. Özellikle kadınlarımızın, eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir.

- Kadınları sadece aile işletmesinin bir unsuru olmaktan çıkartıp, müstakil bir girişimci, müstakil bir üretici, müstakil bir iş insanı haline getiren her adımı destekledim. Ülkemizde artık öğretmeninden akademisyenine, bankacısından yargısına kadar her yerde kadınlarımız nüfus içindeki oranlarına yakın temsil düzeyine sahiptir.

- Bazı sapkın beyinler, kadınların hayatın diğer alanlarındaki yerleri ile aile içindeki yerini birbirinin alternatifi görebilir. Batı'da olduğu gibi kadını özgürleştirmek adı altında en bayağısından bir meta haline dönüştürme hevesinde olanlara şahsen biz meydanı bırakmayacağız.

- Kadını evinden, ailesinden ve evlatlarından tamamen koparmayı hedefleyen bu anlayışın aslında onların eğitim-öğretim, üretim, istihdam ve sosyal hayattaki rollerini de hazmedemediğini düşünüyorum. Biz medeniyetimizin ve ahlakımızın gösterdiği istikamette, kadını ve erkeği tıpkı yaratılışta olduğu gibi hayatın her alanında birlikte mücadele eden yoldaşlar olarak görüyoruz. İnsanın eşref-i mahlukat sıfatının, diğer tüm vasıfların önünde ve üstünde olduğunu asla unutmuyoruz. Geçmişte yapılan hiçbir hata, hiçbir kötü örnek bizim referansımız olamaz. Biz ilk insanlar Hz. Adem ile Hz. Havva'dan beri herkesin Allah önünde eşit olduğuna, farkın takvada ortaya çıktığına yürekten inanıyoruz."