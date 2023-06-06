Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu: Asgari ücret, yeni anayasa, bayram ikramiyesi...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasa değişikliği teklifimizi meclisin takdirine sunacağız" açıklamasında bulundu.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, belirlediği yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
'Terör baronları dışında seçimlerin kaybedeni yoktur'
- Allah Türkiye'ye zeval vermesin diye ellerini semaya açan yüz milyonlar kazanmıştır. Dünya beşten büyüktür çağrımızın yüreklerine inşirah düşürdüğü milyarlarca mazlum ve mağdur kazanmıştır.
- Her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında bin yıllık kardeşliğimizi dinamitlemek isteyen terör baronları dışında, birliğimize, dirliğimize ve hayallerimize kast eden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur.
- Seçimler gelir geçer bunlar demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Asıl mesele Türkiye'nin asırlara sahir yolculuğunu devam ettirmesidir. Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüşmemesine müsaade edilmemesidir.
- Sandıklar kapandıktan sonra eğer hep birlikte önümüze bakabiliyorsak Allah'ın izniyle bizim bileğimizi kimse bükemez. 'Nerede kalmıştık' diyerek her seçimden sonra esas işimize geri döndük. Unutmayın biz hep birlikte Türkiye'yiz. Biz yurt dışındaki kardeşlerimizle birlikte yüz milyonluk büyük bir aileyiz. Biz asırlardır nice badireler atlatmış, istiklal ve istikbalimiz uğruna canımızdan aziz bildiklerini feda etmiş bir milletiz.
'Muhalefetin artık daha hassas davranmasını ümit ediyoruz'
- YSK kesin sonuçlarını açıklamasının akabinde mazbatamızı alıp yemin ettik. Törenimize yurtdışından katılım düzeyinin yüksek olması bizleri gururlandırdı. 80'e yakın ülkeden, 20 devlet bakanı, 112 meclis başkanı, 14 başbakanı başkentimizde ağırladık. Büyükelçiler de törenimize çok büyük ilgi gösterdi.
- Aralarında 11.cumhurbaşkanı sayın Gül ile birlikte milletvekillerimizin, ittifakımızdaki siyasi partilerin genel başkanlarının, bilim camiamızın öncü isimlerinin de bulunduğu kıymetli insanımızı misafir ettik. Desteklerini yanımızda hissettiğimiz Türkiye'nin gerçek dostlarına minnettarlığımızı ifade ediyorum.
- BM Genel Kurulu'nu andıran manzaranın görmesini bilenler için pek çok anlamı vardır. Siyaset gibi diplomasiyi de dar kalıplarla okuyanların dış politikayla ilgili iddialarının anlamsız olduğu anlaşılmıştır.
- Muhalefet tarafından da iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muhalefeti artık daha hassas davranmasını ümit ediyoruz.
- Cumhur İttifakı olarak yaptığımız davetimize tüm kesimlerden cevap bekliyoruz. Biz Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Bundan sonra da adaletten sapmayacak bir tavırla çalışmaya devam edeceğiz.
'Anayasa değişikliği teklifimizi meclisin takdirine sunacağız'
- İki kelimeye çok dikkat edin. Biz bu iki kavranın uygulayacısı olacağız. İstikrar ve güven. Biz istikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.
- Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından, ailenin sapkın akımlara karşı korunmasından her türlü adamı atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi meclisin takdirine sunacağız.
- Karadeniz gazı ile başladığımız, Gabar petrolüyle ileriye taşıdığımız enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz.
- Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Öncelikle bunu başaracağız.
- Terör örgütlerine, zehir tacirlerine ve her türlü suç çetesine verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla yürüteceğiz.
- Tendürek'te, Gabar'da yine biz olacağız. Şehit yakını ve gazilerimizin daha güçlü şekilde yanında olacağız.
- Gıda ve tarımsal yönlerimizi arttıracak farklı projeleri devreye alacağız.
- Savunma Sanayii adımlarımıza inşallah yenilerini ekleyeceğiz.
- Teknoloji alanında TOGG gibi ürün yelpazemizi daha da genişleteceğiz.
- Ülkemizi, trenler, hızlı tren hatları ve havalimanlarıyla ilmek ilmek işlemeyi sürdüreceğiz.
- Aydınlık yarınlarımızın teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizi eğitim ve iş hayatına kadar her konuda destekleyeceğiz.
'Depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız'
- Çevre ve şehircilikte adımları atacağız. İnşallah Perşembe günü bir bölüm millet bahçelerinin Adıyaman merkezli olarak buradan da katılmak suretiyle bu açılışları gerçekleştireceğiz. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha gelişkin adımlar atacağız.
- Toplam 650 bin deprem konutu yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel açıdan eskisinden daha canlı hale getireceğiz.
- Sığınmacı kardeşlerimizin anavatanlarına dönmelerine yardımcı olacağız. Türkiye'mize yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi tarihimize ve kültürümüze yakışır bir şekilde suhuletle çözüme kavuşturacağız.
- Aktif dış politika çizgimizi sürdürerek küresel ölçekte barışın hakim olmasına katkı sağlayacağız.
- Milletimizle birlikte tüm dünyaya verilmiş güçlü bir mesaj olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu adım adım hayata geçireceğiz.
- Yeni dönemin ilk kabine toplantısında tüm bu hususları etraflıca değerlendirdik. Tüm bakan arkadaşlarıma bu bir haftadaki hazırlık sürecinde gösterdikleri çabalar için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftaki brifingde onları dinleyeceğim.
2023 Buğday fiyatlarını açıkladı
- Çiftçilerimize her alanda desteğimizi sürdürüyoruz. Toprak mahsulleri ofisinin 2023 yılı Buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Fiyatları tespit ederken çiftçimizin üretime devam etmesinin yanında gıda güvenliği için ihtiyaç olan ekmeklik buğdayda 8 bin 250 lira, arpa da ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık.
- Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çiftçi kayıt sistemimize kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına bin lira, arpa için 500 lira hububat üretim primi verilecek. Ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir.
'Asgari ücret konusunda çalışmalarımız başlıyor'
- Bir güzel haberimizde emeklilerimize olacak. İnşallah maaşları kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz.
- Asgari ücret konusunda da çalışmalarımız başlıyor.
- Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.