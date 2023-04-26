'Erdoğan istisnasız bütün anketlerde önde' dedi, 10 anketle yanıt geldi

Kendi Youtube kanalında yayın yapan Cüneyt Özdemir, anketlere ilişkin ilginç bir iddiada bulunmuştu.

“Bir sürü insan o gün geldiğinde diyerek zil takmış oynuyor. Bakıyorsun şu an bütün araştırmalarda AK Parti 1. çıkıyor. Erdoğan istisnasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu’nun önünde çıkıyor. Böyle bir gerçek de var. Bazen gerçeği görmemek insanların işine geliyor gibi" diyen Cüneyt Özdemir'e, ORC Araştırma şirketinin Genel Müdürü Mehmet Pösteki'den yanıt geldi.

“Sayın Özdemir bakış açınızı değiştirmelisiniz zira Beştepe dışında nereden bakarsanız bakın dediğiniz gibi bir sonuç yok” diyen Pösteki’nin paylaşımı şöyle: