'Tarihe not düşmek için' dedi, tüm anket sonuçlarını paylaştı

Anket şirketlerinin seçim öncesi yakın oldukları partileri ve isimleri şişirdiği sonuçlara her gün bir yenisi eklenirken, MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, 12 anket şirketinin sonuçlarını sosyal medyadan 'Tarihe not düşmek için' diyerek paylaştı.

O sonuçlar şöyle:

SON ANKETLER:

Avrasya:

Kılıçdaroğlu 53,5

Erdoğan 39,7

MAK:

Kılıçdaroğlu 47,8

Erdoğan 43,7

Türkiye Raporu:

Kılıçdaroğlu 54,5

Erdoğan 45,6

Ar-G:

Kılıçdaroğlu 46,2

Erdoğan 43,1

Aksoy:

Kılıçdaroğlu 55,6

Erdoğan 44,4

PİAR:

Kılıçdaroğlu 57,1

Erdoğan 42,9

ALF:

Kılıçdaroğlu 55,1

Erdoğan 44,9

Saros:

Kılıçdaroğlu 42,6

Erdoğan 41,1

Metropoll:

Kılıçdaroğlu 42,6

Erdoğan 41,1

Yöneylem:

Kılıçdaroğlu 43,8

Erdoğan 39,2

Gezici:

Kılıçdaroğlu 53,4

Erdoğan 39,2

ORC:

Kılıçdaroğlu 48,9

Erdoğan 41,5