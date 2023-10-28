Erdoğan: İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Örgütü’nün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenledi ''Büyük Filistin Mitingi''nde konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mitinge katıldı.

“Gazze’deki katliamın en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır” diye konuşan Erdoğan, “İsrail, seni savaş suçlusu olarak ilan ediyoruz” dedi.

Erdoğan mitingde yaptığı konuşmada Batı ülkelerini “Dün Ukrayna-Rusya savaşında katledilen siviller için timsah gözyaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor” sözleriyle eleştirdi.

Mitingin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ''İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gözden geçirileceğini'' söyledi.

AKP İsrail'e karşı sadece konuşuyor

Gazze'de ABD destekli katliamlar sürerken, bir süredir Batı'yla ilişkilerini daha yakın hale getirmeye çalışan Erdoğan, bir Avrupa Birliği ülkesi olan İsveç'in NATO'ya katılma protokolünü onaylamıştı. Aynı gün, saldırılar başladığında İstanbul'da olan Hamas liderinin Türkiye'den gitmenin istendiği ortaya çıkmıştı.

İsrail'le Türkiye arasındaki ticaret AKP döneminde rekor seviyelere ulaştı. Türkiye'nin "en zenginleri" bu ticaretten en çok kazananlar olmaya devam ediyor. Erdoğan'ın Filistin mesajlarına karşın Türkiye ''reelpolitik''te Filistin yerine İsrail'in lehine bir ekonomik ilişki ağı örmüş durumda. Bu ilişkilerdeyse AKP'ye yakın patronlar öne çıkıyor.