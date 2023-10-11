Erdoğan: İsrail örgüt gibi davranırsa öyle muamele görecektir

Gazze'den İsrail'e yönelik başatılan operasyon sonrası İsrail'in ''tam taarruza'' başladığı çatışmalar beşinci gününe girdi.

AKP son dönemde İsrail'le tekrar yakınlaşma çabası içine girmişti. Ancak Filistin'de yaşanan son gelişmeler Türkiye'de tepki toplayınca bir kez daha İsrail'e karşı tutum almak zorunda kalındı. Çatışmalar sürerken taraflara ''itidal'' çağrısında bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün partisinin toplantısında yaptığı konuşmada söylem değiştirdi.

Çatışmalarda sivillerin hedef alınmasına “açıkça karşı çıktığını” belirterek İsrail’i eleştiren Erdoğan, “Sivil yerleşimleri bombalamak, insanları kasten öldürmek, bunları maharet gibi sunmak devlet değil örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır” dedi.

'Savaş değil katliam'

“Her türlü utanç verici yöntemle yürütülen çatışma savaş değil katliamdır” diyen Erdoğan, “arabuluculuk” önerisini yineledi.

Filistin ve İsrail devlet başkanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktaran Erdoğan, sorunun çözümüne yönelik, ''Bir kez daha ifade etmek isterim ki bölgeye kalıcı huzur ve barış ancak meşruiyeti Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan 1967 sınırlarında ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebilir'' dedi.