Erdoğan, İsrail cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede Erdoğan, "yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını" belirterek, gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Ramazan ayının Hamursuz Bayramı'yla aynı tarihlere denk gelen günlerde "Gazze ve Lübnan’a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini" ifade etti. (AA)