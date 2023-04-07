Çavuşoğlu Filistin ve İsrail'in dışişleri bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son günlerde İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarından sonra Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile telefonla görüştü.

Bakanlıktan yapılan açılamada, "Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına, Mescid-i Aksa’nın kutsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye’nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yinelemiştir" ifadelerine yer verildi.

Çavuşoğlu'nun İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile de telefonda görüştüğü bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede, "Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine ve statüsüne yönelik son provokasyonları ile İsrail’in Gazze ve Lübnan’a hava saldırılarını kınadığımızı, mübarek Ramazan ayında ibadet eden masum insanlara şiddet uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtmiştir. Bakan Çavuşoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin şiddet eylemlerinin herhangi bir bahanesinin olamayacağını söylemiş, bunların tekrarlanmaması ve hava saldırılarının yeniden başlatılmaması gerektiğini vurgulamıştır" denildi.