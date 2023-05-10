Erdoğan isminin altındaki 'siyah nokta' tartışması: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Yurtdışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi sırasında, Hollanda'da görülen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yer aldığı kutucuğun içinde yer alan siyah nokta baskısı tartışma yaratmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) söz konusu pusulalar nedeniyle toplanacağı iddia edilmişti.

İletişim Başkanlığı, YSK'nin Hollanda'da bulunan ve tartışmalara neden olan oy pusulalarına ilişkin toplanacağı iddialarını yalanladı.

Konuya ilişkin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada durum "baskı hatası" olarak nitelendirilirken, oyların geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organların yer alan, 'YSK, oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin altındaki 'siyah nokta' için toplanacak. Baskı hatası oyları geçersiz kılabilir' şeklinde iddialar doğru değildir" ifadelerine yer verildi.