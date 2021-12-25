Erdoğan 'indirim' istemişti, BİM'den yanıt geldi

Market raflarında zam yağmuru sürerken Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'dan açıklama geldi.

Erdoğan'ın dövizdeki düşüş sonrası market zincirlerine yaptığı indirim çağrısı sonrası Hürriyet'e konuşan Aykaç, “Kurdaki düşüş memnuniyet verici. Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor” dedi.

Aykaç, "Birçok ürün grubunda arzda sıkıntı var. Buna kağıt, plastik, cam, metal ambalaj sorunu da eklenmiş durumda. Son birkaç haftadır tüketici talep artış davranışı da tedarik zincirini sekteye uğrattı. Üretim bugünlerde çok daha kıymetli hale geldi" ifadesini kullandı.