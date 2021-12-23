Zamlar kesintisiz sürüyor

Döviz kurlarında gerileme market fiyatlarına yansıyan pahalılığı durdurmaya yetmedi.

Yurttaşların alım gücü her gün düşerken, temel ihtiyaçlar zamlanmaya devam ediyor.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyada "Etiketler değişiyor, zamlar son sürat devam ediyor…" notuyla paylaştığı görsellerde marketlerdeki fiyat etiketlerinde yapılan değişiklikleri paylaştı.

Başarır'ın paylaştığı görsellere göre; 20 Kasım'da 53,90 TL olan toz deterjan 69,90 TL'ye, 20 Kasım'da 35,90 TL olan bulaşık deterjanı 43,90 TL'ye, 16 Ekim'de 22,95 TL olan peynir 34,95 TL'ye, 11 Eylül'de 23,40 TL olan üçgen peynir ise 35,90 TL'ye yükseldi.