Erdoğan imzaladı: Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe kararı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Somali'ye yıllık 30 milyon dolar yardım yapıldığı duyuruldu.

Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar yardım yapılacağı ve toplam yardımın 30 milyon doları aşmayacağı aktarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2.500.000 ABD doları olmak üzere 30.000.000 ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.

Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır.

Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.