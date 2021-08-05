Demirören’in kredi skandalında yargı kararı açıklandı: İmar planları iptal edildi

Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’ndan çektiği milyonlarca dolarlık kredi karşılığı ipotek ettirdiği İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahası arazilerini imara açan planlara ilişkin yargı süreci tamamlandı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Danıştay’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın arazileri imara açan planlarının yargı kararıyla iptalini onadığı ortaya çıktı. Hukuki süreci bölge sakinleri kazandı. Ziraat Bankası’nın değeri çakılan bu arazileri ne yapacağı ise merak konusu.

Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık söz konusu golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirmişti. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 adet konut yapılması sağlandı. Konut yapılması planlanan bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.

‘İmara açılsın istedi'

Bölge sakinleri bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açtı. 2019’da açılan davada mahkeme, planın iptal edilmesine karar verdi. Bu süreçte Demirören’e ait söz konusu ipotekli araziler çekilen krediye karşılık borç ödenmediği için Ziraat Bankası’na devredildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mahkeme kararı doğrultusunda bölge halkına hizmet edecek biçimde açık yeşil alan olarak değerlendirilmesi amacıyla Kemer Country yerleşkesi içindeki bu arazilere ilişkin yeni bir imar planı hazırladı ve 9 Haziran’da askıya çıkardı. İBB yeni imar planıyla arazileri tekrar özel spor alanına aldı. Ziraat Bankası, İBB’nin hazırladığı yeni plana skandal niteliğinde bir dilekçeyle itiraz etti. Dilekçede yeni planlarda kamu yararı olmadığı ileri sürülerek arazilerin yeniden imara açılması istendi.

‘Hukuka uygun'

Son süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alt mahkemelerin plan iptali kararlarına itiraz etti. Bir üst mahkeme bakanlığın itirazını reddetti. Bakanlık bu kez ‘ret’ kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek Danıştay Altıncı Dairesi’ne başvurdu. Daire de itiraz reddi kararının hukuka ve usule uygun olduğunu belirterek bozulmasını gerektirecek bir neden görmedi ve kararı oybirliğiyle kesin olarak onadı. Bundan sonraki süreçte Ziraat Bankası’nın İBB’nin yeni hazırladığı imar planına itirazı değerlendirilerek itirazın karara bağlanması bekleniyor.