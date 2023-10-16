Erdoğan imzaladı: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na 2 bin 665 kadro tahsis edildi. Kurumun idari yapısının önemli bir bölümünün, hali hazırda her ilde bulunan kentsel dönüşüm müdürlüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulduğu görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önceki gün yaptığı açıklamada Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurmak istediklerini belirterek, “Başkanlığın altında 3 tane genel müdürlük olacak. Birincisi sadece İstanbul'u takip edecek, ikincisi Türkiye'yi takip edecek, üçüncü genel müdürlük de kaynak oluşturacak” ifadesini kullanmıştı.

Yeni başkanlık altında kurulan müdürlüklerin isimleri şöyle oldu:

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden gündeme getirilen kentsel dönüşüm, yapı stokunu güçlendirme hedefinden çok müteahhitlerin ihya edildiği, yoksullarınsa borçlandırıldığı ya da yerlerinden edildiği projeler olarak görülüyor. Depremin yarattığı ağır yıkımın sorumluluğu bu projelere karşı çıkanlara yüklenirken, mevcut projeler mimarlık ve şehircilik ilkelerine aykırı bir şekilde yürütülüyor.