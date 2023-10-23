Erdoğan imzaladı, İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Meclis'te

İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.

Türkiye İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü parlamentosunda henüz onaylamayan 2 NATO ülkesinden biri. Macaristan da henüz İsveç'in katılımına ilişkin protokolü parlamentosunda onaylamadı.

Erdoğan ile Stoltenberg arasındaki görüşme

Erdoğan Cumartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Stoltenberg görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan ile "terörizm ve Orta Doğu'daki durumu" ele aldıklarını, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunu da değerlendirdiklerini belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise görüşmede "Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması" konularının ele alındığını açıklamıştı.

F-16 pazarlığı iddiası

İngiliz haber ajansı Reuters geçen hafta "konuya yakın iki kaynağa" dayandırdığı haberinde Türkiye’nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne onayını ABD’nin 20 milyar dolar değerindeki F-16 satışına onayıyla birlikte, aynı dönemde tamamlamak istediğini yazmıştı.

Ajans AKP’li bir yetkilinin “F-16 ve İsveç meselesindeki güven eksikliği göz önüne alındığında, Türkiye NATO üyeliğini onaylamak için acele etmiyor ve ABD’nin eş zamanlı adımlar attığına dair işaret arıyor” sözlerini aktarmıştı.

Temmuz ayında yapılan NATO zirvesinde Erdoğan, İsveç’in NATO’ya üye olması için Türkiye’nin öne sürdüğü taleplere bir yenisini ekleyerek, Türkiye’nin üyeliğe yeşil ışık yakması için Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin AB üyeliğinin “önünü açmasını” istemişti.