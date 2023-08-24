Erdoğan imzaladı: Çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlandı.

Çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değiştirilirken, Jandarma Genel Komutanlığı'nda da yeni görevlendirmeler yapıldı.

Tuğgeneraller Ersel Özer ve Nail İlbey, tümgeneralliğe; kıdemli albaylar Hamdi Gürpınar, Mevlüt Dirim, Ömer Ersever, Gökhan Şahin, Ercan Atasoy, Ferruh Taraktaş, Engin Avcı, Mustafa Bakçepınar, Bülent Baykal, Bilgihan Yeşilyurt ve Hakan Dedebağı ise tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise Albay Gürkan Erken, tuğamiral rütbesine yükseldi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na; Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na; Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na atandı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na; Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökan Çiloğlu, İstihbarat Daire Başkanlığı'na getirildi.

Tuğgeneralliğe terfi eden Bingöl İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, Terörle Mücadele Daire Başkanı oldu.

13 il komutanı görev yeri değişti

Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ayhan Aygün, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Karabük İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Sakarya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Aydın Kutlu, Tunceli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ergün Cebeci, Yozgat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Başer, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, Artvin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yıldırım Saygılı ve Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

Mülkiyede yüzlerce atama

İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlar, vali yardımcılıkları ve kaymakamlıklara yüzlerce atama yapıldı.

Vali yardımcılıkları ve kaymakamlıklara yapılan atamalardan bazıları şöyle: