Erdoğan imzaladı: Boğaziçi'nde kayyumun kurduğu vakfa vergi muafiyeti

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyum rektörü Naci İnci’nin kanuna aykırı bir biçimde kurup yönetiminde yer aldığı belirtilen Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na (BUVAKIF) AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vergi muafiyeti sağlandı.

Diken'de yer alan habere göre değişiklik ile BUVAKIF gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi, damga, gümrük vergisinden muaf tutuldu, KDV ve harç istinası sağlandı.

İnternet sitesinde vakfın izin almadan yardım toplayabileceği, Taşıt Kanunu uyarınca kullanılacak taşıtlara resmi plaka verilebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, vakfa Devlet İhale Kanunu kapsamında Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmazlarının, satış tarihindeki alım satım rayici göz önünde bulundurarak kıymet takdiriyle satılabileceği aktarıldı.

BUVAKIF, muafiyet kapsamında meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebiliyor. Bunlara ek olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının kullanım hakları BUVAKIF’a bırakılabilir.

Burs komisyonuna eklendi

Vergi muafiyeti tanınmasının yanında BUVAKIF, üniversitesinin Burs Komisyonu’na eklendi. BUVAKIF'ın söz konusu komisyona eklenmesi de yönetmeliğe aykırı. Boğaziçi Üniversitesi Lisans Burslar İç Yönetmeliği’nin altıncı maddesine göre, burs komisyonu, öğrenci dekanı başkanlığında, fakülte, enstitü ve yüksekokul tarafından önerilen tam zamanlı öğretim üyesi veya görevlileri arasından üniversite yönetim kurulu tarafından seçilen beş üye, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) temsilcisi, burs ofisi koordinatörü ve öğrenci temsilcisinden oluşuyor.