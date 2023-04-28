Erdoğan İmralı'ya heyet gönderdi iddiası: 'Seçimler için pazarlık mı yapıldı?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı'ya heyet gönderdiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Halk TV'de Şule Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programına katılan Gazeteci Murat Ağırel, bu iddiaları doğruladı. Ağırel, Öcalan'la görüşmenin 28 Mart'ta gerçekleştiğini kaydetti.

'Hangisinin gerçek olduğunu bilmiyoruz'

Ağırel, ne konuşulduğuna dair ise şu bilgileri verdi:

"28 Mart günü üst düzey bürokratlar PKK terör örgütü ele başı Öcalan'la görüştü. Ben aslında içeride ne konuşulduğunu merak ediyorum. Seçimler için bir pazarlık yapıldı mı? İçerideki katil ne söyledi? Ne pazarlık yapıldı? 'Beni 10 yılda çıkaracaksınız, seçimle ilgili bunları vadetmişsiniz, bundan sonra da ben de yokum' dediğine yönelik iddialar var. Hangisinin gerçek olduğunu tabii bilmiyoruz, çok vahim iddialar."

'İçeriği hakkında bir şey söylemek istemiyorlar'

Bürokratlara görüşmenin içeriğini soran ancak cevap alamayan Ağırel, "Bu görüşmeyi soracağınız kaynaklar kısıtlı. İçeriği hakkında bir şey söylemek istemiyorlar. Daha önce erzak göndermişler. İçeride ne konuştular bilmiyoruz. Basına yansıyan basında dile getirilen konu bazı tekliflerin yapıldığı, bu tekliflerin kabul görmediği yönünde. Bunu sorduğumda bu minvalde görüşme dediler" diye konuştu.

Ağırel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da yerel seçimler döneminde terör örgütü liderinin kardeşinin TRT'ye çıkıp elinde bir mektubu okuması ve aynı zamanda mesaj vermesi gibi bir durum söz konusu... Şimdi ise yine seçim yaklaştı, yine sayılı günler var. Bu süre içerisinde yine bazı girişimler oluyor. Aksini düşündüğünüzde muhalefetin terör örgütleriyle içli dışlıymış gibi; terör örgütü mensuplarının serbest bırakacakmış gibi algı yapılıyor."