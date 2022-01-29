Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı: Balıkçıya gitmedik, vatandaşlarımızın yanına gittik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da düzenlenen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Erdoğan şöyle konuştu:
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"Sel felaketi oldu bakan arkadaşlarım ben hep beraber Doğankent'te Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik, vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların dertleriyle dertlendik. Ama birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar bora fırtına esiyor. Hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım. Hem de İstanbul'da. Kar bora fırtına olacak deprem olacak sel olacak yok Bodrum'a git yok şuraya buraya git, bizim kitabımızda o yok... Bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın.
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Yangın afetlerinde bakan arkadaşlarım neredeydiler Antalya'da Kastamonu Bozkurt'ta... Ben de oradaydım. Ne eksiği var gönderdik. Aynen Dereli'de olduğu gibi. Niye sen devletsin devlet... Onların yanında yerini alacaksın, eksikleri gidereceksin... Sel afeti mi oldu bunu gidereceksin görevin bunu gerektiriyor.
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Türkiye'yi başka türlü istedikleri yere çekemeyeceğini anlayanlar ekonomimize yükleniyor. Güya dünyanın en büyük ülkesinin başındaki kişi eşi benzeri görülmemiş bir şekilde ekonomimizi mahvetme tehditleri yaptı.
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CHP'nin başını çektiği kesim ülkenin ve milletin felaketi üzerinden kendi çıkarlarını inşa etmenin başına düştüler. Başaramayacaklar, Cumhur İttifakı olarak bunların üzerine üzerine gitmeye devam ediyoruz.
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20 Aralık'ta döviz kurundaki suni dalgalanmanın önünü nasıl kestiğimizi biliyorsunuz. Bu iş milletimize zarar verecek bir yere gidiyorken harekete geçerek kura istikrar kazandırdık. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek."