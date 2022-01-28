'Erdoğan kirli unsurlarla çalışmayı sever, Pelikancılar mayın eşeği gibi'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Sedef Kabaş’ın ifadelerinin nasıl tutuklama konusu olduğuna ilişkin geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir yazı kaleme almıştı.

Takvim gazetesinin Kabaş’la ilgili manşetine dikkat çeken Pehlivan, Pelikan ve Saray'a işaret ederek tutuklama kararının talimatının nasıl geldiğine vurgu yapmıştı.

Pehlivan, konuya ilişkin soL'a yaptığı değerlendirmede Pelikancıların rolüyle ilgili "Erdoğan ve AKP kirli unsurlarla çalışmayı sever. Onların zaafı, iktidarın kozu olur. Açıklarından dolayı mayın eşeği gibi kullanılırlar, alan temizliği yaparlar, yürünecek yolu açarlar. 'Pelikancılar' diye adlandırılan oluşumu da böyle kodluyorum" ifadesini kullandı.

Pehlivan ayrıca Saray'daki izleme ekibine dair yorumunda, Sedef Kabaş operasyonuna benzer operasyonların süreceğine işaret etti.

'İhtiyaç duyulan zor zamanlarda kullanılıyorlar'

Takvim gazetesinin tutuklamadan hemen önceki manşetine işaret ettiniz… Pelikancılar önceki dönemlere nazaran görece sessiz gibi kabul ediliyor ama yazınızdan anladığımız o cephede de faaliyetlerin sürdüğü. Gündemin merkezinden düştü gibi görünen Pelikancılarda son durum ne sizce?

Başta şu tespiti yapmak lazım: Erdoğan ve AKP kirli unsurlarla çalışmayı sever. Onların zaafı, iktidarın kozu olur. Açıklarından dolayı mayın eşeği gibi kullanılırlar, alan temizliği yaparlar, yürünecek yolu açarlar. “Pelikancılar” diye adlandırılan oluşumu da böyle kodluyorum. İhtiyaç duyulan zor zamanlarda kullanılıyorlar.

Sedef Kabaş’ın tutuklanmadan önceki sorgularına bakarsanız, o da Takvim gazetesinin “haberlerine” işaret ediyor. Kendisini cezaevine götüren sürecin Takvim’in haberiyle başladığını belirtiyor. Tabii burada Takvim’in bir gazetecilik başarısından söz etmek doğru değil. Yaşanan, Saray’daki bir medya izleme oluşumundan çıkan kararla Takvim’in, Twitter’ın, RTÜK’ün ve yargının kullanılmasıdır.

'Hiç şüphem yok'

Saray'da bir izleme ekibi olduğunu söylediniz, bu benzer operasyonların süreceği anlamına mı geliyor?

Hiç şüphem yok. Seçime giden Türkiye’de muhalefeti kriminalleştirme, gazetecileri ve en nihayetinde halkı korkutma çabaları yüksek bir seviyeye çıkacak. Maalesef ki, yargı bu konuda en büyük maşa olacak. Zamanında Fethullahçılardan öğrendikleri komplo yöntemlerini şimdi seçimde bir oy fazla almak için kullanacaklar.