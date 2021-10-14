'Erdoğan ile Karamollaoğlu bir araya geliyor'

Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'nin konuğu olan Veysi Dündar, Temel Karamollaoğlu ile Erdoğan'ın bu hafta içinde görüşeceğini söyledi.

"Rahmetli Asiltürk'ün medyaya yansıyan ve Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etme süreci vefatıyla birlikte kapanmış oldu. Temel Karamollaoğlu'nun en başından beri durduğu nokta belli. AK Parti'nin bu yanlışları varken, Cumhur İttifakı'na katılması söz konusu değil. Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı'ndan vazgeçeceğini düşünmüyorum" iddiasında bulunan Dündar, "Karamollaoğlu ne teklif edilirse edilsin kabul etmeyecek ama bir görüşme olacak. Temel Karamollaoğlu böyle bir talebini iletmişti. En azından yanlışları kendisine ifade etmek konusunda ama bu bir ittifak görüşmesi değil. Erdoğan ile Karamollaoğlu'nun bir hafta içinde görüşmesi söz konusu" diye konuştu.