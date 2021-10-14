Dolar 9 lirayı geçti, AKP suçluyu buldu: Gezi Direnişi...

AKP dolar her rekor kırdığında "Gezi Kalkışması" demeye devam ediyor.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Dolar yükseldikçe moraller düşüyor" başlıklı bir yazı kaleme alırken, "AK Parti iktidarı yola çıktığında Türk Lirası'ndan sıfırları atmıştı. Durum da gayet güzel devam ediyordu. Ama arkası arkasına sabotajlar geldi.

Gezi kalkışması bunlara bir örnektir. Sonuçta dolar gide gide 9 TL'yi buldu" dedi.

Önce Gezi'yi suçlayan, sonra da yüksek enflasyon diyen Barlas, "Türk Lirası'nın değeri ise enflasyonun düşmesine, arz-talep dengesinin düzelmesine bağlıdır. Ne yazık ki şu anda enflasyon % 20'lere yakın düzeyde. Her faiz indiriminde dolar da yükseliyor. Bunun nedenlerini ekonominin gerçekleri doğrultusunda araştırmak gerekir" ifadesini kullandı.