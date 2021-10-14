AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Merkez Bankası'ndan 3 üst düzey isim görevden alınırken, bu karar sonrası dolardan yeni bir rekor geldi.
Karar sonrası dolar 9,18'e kadar yükseldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolardan yeni rekor
Merkez Bankası'nda üç yöneticinin görevden alınması sonrası dolar yeni bir rekor kırdı.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Merkez Bankası'ndan 3 üst düzey isim görevden alınırken, bu karar sonrası dolardan yeni bir rekor geldi.
Karar sonrası dolar 9,18'e kadar yükseldi.