Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolardan yeni rekor

Merkez Bankası'nda üç yöneticinin görevden alınması sonrası dolar yeni bir rekor kırdı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Merkez Bankası'ndan 3 üst düzey isim görevden alınırken, bu karar sonrası dolardan yeni bir rekor geldi.

Karar sonrası dolar 9,18'e kadar yükseldi.

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Merkez Bankası'nda görevden alma