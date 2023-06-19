Erdoğan ile görüşen Türk-İş Başkanı'ndan 'asgari ücret' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Atalay "Asgari ücrette yarın, en kötü çarşamba günü bir yere varırız, perşembeye kalmaz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile de görüşeceğini belirten Atalay "Yaklaşık 1,5 saat görüştük, Bakan Bey ile de görüşeceğim. Perşembeye varmadan neticeleneceğini düşünüyorum. Bizim talebimize yakın bir rakamı konuştuk. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi ümit ediyorum. Yarın olma ihtimali yüzde 50. İşi garantiye almadan benim rakam vermem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Atalay talep ettikleri rakamı ise açıklamadı.