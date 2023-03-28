Erdoğan ile görüşen Erbakan: Bakanlık, yardımcılık talebimiz olmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi’nin merkez binasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Erbakan açıklama yaptı.

'Seçime adaylarımız ve logomuzla gireceğiz'

Yeniden Refah Partisi'nin tüm seçim bölgelerinde kendi adayları ve kendi logosu ile gireceğini söyleyen Erbakan, "Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi bir talebimiz olmadı" dedi.

Erbakan'ın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla ve kendi logomuzla gireceğiz. Ancak Cumhur İttifakı çatısı altında olacak. Altılı kaosa ülkemizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. Ancak bununla birlikte prensiplerimizden de taviz vermeyeceğiz. Dün hangi doğru ve yanlışları dile getirdiysek bundan sonra da aynısını ifade edeceğiz. Yanlışların düzelmesi için devam edeceğiz. Dün yanlış dediğimize bugün doğru demek gibi bir duruş söz konusu olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kuracağı hükümetle prensiplerimiz doğrultusunda hayırlı hizmetleri hayata geçirecektir. Biz de Milli Görüş Meclis'e sloganıyla başlattığımız çalışmayla seçimden sonra TBMM'de en güçlü bir şekilde temsil edilerek, milli yapıcı muhalefetle hayata geçmesinin takipçisi olacağız."

Son gün karar vermişti

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine "müstakil" gideceklerini duyuran Yeniden Refah Partisi, ittifak protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na sunulmadan önce 24 Mart’ta Cumhur İttifakı’na katıldı. Erbakan, cumhurbaşkanı seçimlerinde de Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayarak adaylıktan çekilmişti.