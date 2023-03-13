Erdoğan ile görüşen Destici aldıkları 'seçim' kararını açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, saat 14.00'te AKP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Destici, "Cumhur İttifakı'mız devletin bütünlüğünü önceleyerek yoluna devam ediyor. Biz BBP olarak 2017 yılında yapılan referandum, 2018'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde birlikte hareket ettik" dedi.

Destici açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bileşeni olarak devam ediyoruz. BBP'nin cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Büyük Birlik Partisi, 81 ilin tamamında kendi ismi, kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacak. Prensip olarak anlaştığımız budur."

'HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler olumlu gidiyor'

Destici, Yeniden Refah Partisi ve HÜDAPAR hakkında sorulan soruya "Partilerle görüşmeler devam ediyor. Olumlu gittiğini biliyoruz. Bu görüşmeleri AK Parti heyeti sürdürüyor" şeklinde yanıt verdi.