'Bu düzeni değiştirmeye mecburuz, bu ülke iyi olmak zorunda'

Türkiye Komünist Partisi'nin, Adana'daki üçüncü semt evi dün Anadolu Mahallesi'nde açılmıştı.

Anadolu Semt Evi'nin açılışında konuşma gerçekleştiren bir yurttaş, kısa bir süre önce TKP gönüllüsü olduğunu belirterek, "Tüm hayatım bu ülkede geçti. Çocuklarıma güzel bir gelecek kurmak için çok çabaladım. Ömrümün sonuna kadar da burada kalacağımı biliyorum. O yüzden bu ülke iyi olmak zorunda" dedi.

TKP gönüllüsünün konuşması şöyle:

"Bir ilan gördüm, TKP'nin depremzedelerle ilgili yardımların yapıldığı bir semt evinin olduğunu anladım. Telefon açıp, gönüllü oldum. Yaptıkları mücadeleyi gördüm, depremzede ailelere tereddüt etmeden nasıl yardıma koştuklarını gördüm.

Ben de burada bir nefer olmak istedim, onlara katıldım. Elimizden geldiğince depremzedelere gelen yardımlar için hep beraber el ele verdik.

Ben 38 yaşındayım. Tüm hayatım bu ülkede geçti. Çocuklarıma güzel bir gelecek kurmak için çok çabaladım. Ömrümün sonuna kadar da burada kalacağımı biliyorum. O yüzden bu ülke iyi olmak zorunda.

Bu doğrultuda eşit, adil, adaletli bir mücadele için herkesi Türkiye Komünist Partisi'ne davet ediyorum. Bu düzeni değiştirmeye mecburuz."