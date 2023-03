Adana Anadolu Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin 2018 yılında düzenlediği ve "Emekçilere..." başlığını taşıyan konferansta dayanışma ve mücadelenin merkezleri olarak açmayı karar altına aldığı semt evlerinin Adana'daki üçüncüsü Anadolu Mahallesi'nde açıldı.

Anadolu Semt Evi adına yapılan sunumla başlayan açılışta ilk konuşmayı Türkiye Komünist Partisi adına Durak Nahya yaptı.

Konuşmasına, AKP Adana milletvekili Ömer Çelik'in "Bunları not ediyoruz" sözlerini hatırlatarak başlayan Nahya şunları kaydetti:

'Biz de not ettik'

"Biz de not tutuyoruz. İnsanları enkaz altında bırakanları, halkın parasıyla alınan çadırları satanları, deprem bölgesinde sırıtarak poz verenleri, atamayan öğretmenleri, uyuşturucu bataklığında ve tarikat yurtlarında can veren gençleri not ettik.

Biz bu ülkenin bu güzel toprakların bu aşağılık düzeni hak etmediğini düşünüyoruz ve herkesi Anadolu Semt Evi'nde bir kez daha enkaz altında kalmamak için örgütlü mücadeleye çağırıyoruz."

Durak Nahya'dan sonra söz alan Bünyamin isimli mahalleli, kendisinin bir depremzede olduğunu, TKP ile deprem sürecinde Toros Semt Evi aracılığıyla tanıştığını, örülen dayanışmanın bir parçası olmak için TKP gönüllüsü olduğunu söyleyerek mahalledeki herkesi Anadolu Semt Evi'nde omuz omuza vererek mücadele etmeye çağırdı.

'İnsan kalabilmenin tek yolu mücadele'

Mahalleliden sonra Türkiye Komünist Gençliği adına söz alan Didem Doğan ise, "Türkiye'de mücadele etmek dışında bir seçeneğimiz yok. Bazı şeylerin kolay olmasını bizler de isterdik, ama yaşayabilmenin, insan kalabilmenin tek yolu mücadele etmektedir" dedi.

Adana'da dördüncü semt evi yolda

Sözlerini, "Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm" diyerek bitiren Didem Doğan'dan sonra Kadın Dayanışma Komiteleri adına da bir konuşma yapıldı.

"Tarih boyunca hiçbir hak egemenler tarafından bize bahşedilmedi. Hiçbir hak 'Onlar da insanca yaşasın' denilerek verilmedi. Tüm insanlar; kadınlar, işçiler, gençler mücadele ettiler. Biz de kendi mahallelerimizde, fabrikalarda, iş yerlerinde, okullarda bu mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz" denilen konuşmadan sonra açılış etkinliği Adana'daki dördüncü semt evinin yakın zamanda Yavuzlar'da açılacağının müjdesinin verilmesiyle sona erdi.

Açılıştan fotoğraflar: