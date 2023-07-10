Erdoğan ile Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere, Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gitti.
Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
Zirve kapsamında Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın yarın saat 18.00’de görüşeceği açıklandı.
Telefonda görüşmüşlerdi
Erdoğan ile Biden dün telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik süreci ele alınmıştı.
Türkiye'nin F-16 talebinin, İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını belirten Erdoğan, Biden'a, F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etmişti.