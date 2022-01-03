Erdoğan: İhracatımız geçen yıla oranla yüzde 32,9 arttı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2021 toplam ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türk ekonomisine kontak kapattırmadık.

Türkiye 2020 yılını büyüme ile kapatan iki ülkeden biri olmuştur.

Türkiye ekonomisi 2021 Ekim ayı itibarıyla salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur.

Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak başlasa da ekonomiden turizme, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatın her alanını olumsuz etkiledi.

Küresel kriz dönemlerini iyi değerlendiren ülkeler ekonomik olarak büyük sıçrama yaptılar.

Millet kaybederken. emekli, memur esnaf kaybederken; krizden nemalanan seçkin azınlık servetini artırmaya devam etti. Bunu bozan biz olduk. Reformlarla Türk ekonomisini prangadan kurtardık.

Türk ekonomisinin son 2 yılda yakaladığı başarısının sırrı büyük değişimde gizlidir. Türk ekonomisi krizleri yöneten konumuna geldi.

2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32.9 oranında artışla, 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2002'de sadece 87.6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496.7 milyar dolara ulaştırdık.

İhracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştık.

Bu rakamlarla Türkiye dünya ticaretinde söz sahibi oldu.

Türk Lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı yükseliyor. Türk Lirası deyip geçmeyin, bizim paramız çok önemli. 2021'de Türk Lirası ile ihracat yaptığımız ülke sayısı 205 ülkeye yükseldi.

En fazla ihracat artışı nereye biliyor musunuz? Amerika. Türkiye bunu da başardı.

Dış ticaret açığımız önceki yıla göre yüzde 7.8 azalışla 45.9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83.1'e yükseldi.

İhracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86,6, AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 29, yakın ve Ortadoğu'ya yüzde 22,6, Kuzey Afrika'ya 44,8 oranında artmıştır.

2022 yılı ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik.

2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz.