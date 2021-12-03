Erdoğan: Bizim tek derdimiz var ihracat

Erdoğan, 'Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılında "100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bütçelerimizde en büyük payı eğitim öğretime ayırdık. Kamu kaynakları hayırseverlerle okul öncesi, ilkokulu, ortaokul, lise, üniversite, mesleki eğitim seviyesindeki altyapıyı baştan sona yeniledik. Derslik sayımızı bu rakamlar çok önemli, 343 binden 601 bine yükselttik. Yaptığımız 714 bin yeni öğretmen atamasıyla bu sınıflarda eğitim öğretimini kesintisiz yapılmasını temin ettik. Okullarımızda görev yapan öğretmenlerin 4’te 3’ü bizim dönemimizde başladı. Ülkemizin 81 vilayetine yaydığımız yeni üniversitelerle yüksek öğretim kurumlarının sayısını göreve geldiğimizde 76 üniversite varken, 207 üniversiteye, 70 binde 180 bine akademik personel sayımızı çıkarttık. Bugün artık karşımızda pek çok ülkenin nüfusundan çok fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl bir insan kaynağına sahip bir Türkiye var. Artık bizim üniversitemizin olmadığı bir il yok.

Yatırım, üretim, istihdam, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep’e baksın. Orada gördüklerinden sonra hâlâ yüksek faizle ekonomiyi soğutma, hala kura takılıp kalarak ülkemizi hedeflerine ulaştırma iddiasının arkasında duranlar çıkarsa onlara söyleyecek sözümüz yok. Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat ve bunu başaracağız."

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