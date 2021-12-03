AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılında "100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Çağdaş Gökbel - İrlanda
İsmail Sarp Aykurt
Erdoğan: Bizim tek derdimiz var ihracat
Erdoğan, 'Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılında "100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: