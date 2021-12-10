'Erdoğan iddiası' gündeme gelmişti: Bombalı tuzağa ilişkin 4 kişi yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirilmişti.

Tuzakla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3 kişi ifadesinde araç altına bomba düzeneği yerleştirdiklerini itiraf etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti." denildi.

NTV’den Erdoğan iddiası

Olay sonrası NTV’de yer alan haberde, söz konusu patlayıcının yerleştirildiği aracın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir isime ait olduğu iddia edildi.