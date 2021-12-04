'Polis aracının altındaki bomba imha edildi' haberi sonrası 'Erdoğan' iddiası

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi.

İHA’nın haberine göre, patlayıcının fark edilmesi sonucu olay yerinde görevlendirilen bomba imha uzmanı tarafından patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yapılırken, patlayıcı yerleştirilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

NTV’den Erdoğan iddiası

Olay sonrası NTV’de yer alan haberde, söz konusu patlayıcının yerleştirildiği aracın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir isime ait olduğu iddia edildi.