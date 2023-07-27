Erdoğan için 'Rabbim, lütfen benim ömrümü ona ver' demişti: Zamlara isyan edince istifası istendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir programda, “Rabbim, lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annemin ak sütü gibi helal olsun cumhurbaşkanım" şeklindeki sözleriyle gündem olan AKP Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, zamlara ve hayat pahalılığına karşı "sabrımız bitti öfkemiz büyüdü" sözleri sonrası partisinden istifası istendi.

AKP İl Başkanlığı tarafından kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada, Çınar’ın istifasının istendiği belirtilmişti.

Halktv'de yer alan habere göre, Çınar, istifasını duyurdu.

HAK-İŞ'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini yürüten Hacer Çınar, "Sabrımız bitti. Çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı sabrımız bitti öfkemiz büyüdü. Alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı. Geriye dönük alacağımız paranın bu enflasyonist ortam karşısında pula dönüşmesinden dolayı evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü, eridi ve bitti" demişti.