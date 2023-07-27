İstanbul'da ulaşıma büyük zam hazırlığı: Karar bugün açıklanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bugün toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak.

Haber Merkezi

İBB ulaşıma büyük bir zam yapma hazırlığında.

Toplantı, İBB'nin çağrısıyla bugün saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

İBB, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunmuştu.

Haber

ODTÜ Mezuniyeti’nde kürsüye çıkan rektöre protesto: Sesini duyuramadı