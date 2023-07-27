İBB ulaşıma büyük bir zam yapma hazırlığında.
Toplantı, İBB'nin çağrısıyla bugün saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.
İBB, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunmuştu.
İrem Yıldırım
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'da ulaşıma büyük zam hazırlığı: Karar bugün açıklanacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bugün toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak.
Haber Merkezi
İBB ulaşıma büyük bir zam yapma hazırlığında.
Toplantı, İBB'nin çağrısıyla bugün saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.
İBB, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunmuştu.