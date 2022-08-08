Erdoğan için cemevindeki resimlerin yeri değiştirildi iddiası: Üçü de yana kaydırıldı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gerçekleşen ziyarette Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

halktv.com.tr'nin haberine göre cemevlerine yönelik provokatif saldırıların ertesine rastlayan ziyaretten yansıyan kareler cemevinin geçmiş fotoğraflarıyla kıyaslandığında Alevi geleneklerinin Erdoğan'ın ziyareti için esnetildiği dikkat çekti.

Erdoğan'ın gelişine hazırlık için bir hafta önceden AKP'li belediyeler ve il yöneticilerinin Hüseyin Gazi Cemevi'nde ziyaretler yaptığı öğrenildi. Cemevinde bu süreçte tadilat yapıldığı ve ibadet alanının dizaynının değiştirildiği ortaya çıktı. Tadilat çalışmalarının Mamak Belediyesi'nin desteğiyle yürütüldüğü öğrenildi.

Yeni düzenlemede Atatürk, Hz. Ali ve Hacı Bektaş-ı Veli portrelerinin Erdoğan'ın oturtulduğu bölümün arkasından yan duvara kaydırıldığı görüldü.

Ziyaret, Erdoğan'ın Alevi geleneklerine göre sadece dedelerin yer aldığı post makamına oturtulup oturtulmadığı yolunda da kafa karışıklığı yarattı. Cemevinin eski halinde Cumhurbaşkanı'nın oturduğu bölüm post makamı olarak kullanılıyordu.

Erdoğan'ın bir ziyareti için davet gönderilen Alevi önderlerinden bazılarının daveti reddettiği ortaya çıkmıştı.

İftar sırasında cemevine girenlere GBT ve PCR testi kontrolü yapıldı.