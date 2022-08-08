Erdoğan'dan cemevi ziyareti: Muharrem ayı iftarına katıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi’ni ve Cemevi’ni ziyaret etti, burada muharrem ayı iftarına katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla yapılan ziyaret için Alevi dedeleri ve akademisyenler çağırılmıştı. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Cemevi yönetimi açıklama yapmıştı

Hüseyin Gazi Cemevi’nin yönetim kurulu, Erdoğan’ın gerçekleştireceği ziyarete ilişkin "Bu ziyaret programı Hüseyin Gazi Vakıf Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız’ın kişisel inisiyatifi ile organize edilmiştir. Ziyaret sürecinden ne Vakıf Kurucular Kurulu’nun ne dernek Yönetim Kurulu’nun ne de Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dernek Başkanımız Melih Hız’ın bilgisi bulunmaktadır” açıklamasını yapmıştı.